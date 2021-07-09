Россия
 
Последние новости
США ввели новые санкции против российских компаний
Московские врачи заявили о росте числа тяжелых случаев коронавируса из-за жары
Испанцев призвали есть меньше мяса ради спасения планеты
Американского ветерана удивили советские боевые олени
Роспотребнадзор раскрыл возраст самых уязвимых перед индийским штаммом людей
В Роспотребнадзоре рассказали о правильной вакцинации беременных
В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты
В Москве нашли тело участницы Олимпиады спустя четыре дня после смерти 
В Москве выбрали лучшую куртизанку месяца 
Новости партнеров
Прослушать новость

Нашествие божьих коровок в Анапе попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Анапе нашествие божьих коровок попало на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Коммерсантъ FM».

На кадрах запечатлено скопление насекомых на городских пляжах. Божьи коровки облюбовали пляжные зонты, заборы и иные поверхности. По словам одного из авторов ролика, насекомые могут даже укусить.

В городской администрации заявили, что в подобном наплыве насекомых нет ничего необычного, так как это вполне обычная летняя ситуация.

В свою очередь, изданию в региональном управлении Россельхознадзора ответили, что борьба с нашествием этих насекомых не является компетенцией ведомства.

Ранее сообщалось, что после потопов, накрывших Крым, в регионе началось нашествие комаров. К борьбе с насекомыми пришлось привлекать дезинсекторов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители Урала пожаловались на нашествие мух
Глобальное потепление сделало комаров опаснее
Тюрьму эвакуировали из-за нашествия мышей