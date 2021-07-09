Нашествие божьих коровок в Анапе попало на видео

В Анапе нашествие божьих коровок попало на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Коммерсантъ FM».

На кадрах запечатлено скопление насекомых на городских пляжах. Божьи коровки облюбовали пляжные зонты, заборы и иные поверхности. По словам одного из авторов ролика, насекомые могут даже укусить.

В городской администрации заявили, что в подобном наплыве насекомых нет ничего необычного, так как это вполне обычная летняя ситуация.

В свою очередь, изданию в региональном управлении Россельхознадзора ответили, что борьба с нашествием этих насекомых не является компетенцией ведомства.

Ранее сообщалось, что после потопов, накрывших Крым, в регионе началось нашествие комаров. К борьбе с насекомыми пришлось привлекать дезинсекторов.