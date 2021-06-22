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Тюрьму эвакуировали из-за нашествия мышей

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Фото: Rick Rycroft / AP

В австралийском штате Новый Южный Уэльс эвакуировали одну из крупнейших тюрем из-за нашествия мышей. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что из исправительного центра Веллингтона эвакуировали 420 заключенных и более 200 сотрудников. По информации издания, грызуны нанесли ущерб инфраструктуре тюрьмы, повредили внутреннюю проводку и потолок. Эксперты заключили, что мыши пробрались в здание в поисках еды и убежища.

Комиссар исправительных служб штата Петер Северин (Peter Severin) заявил, что заключенных и работников переведут в другие тюрьмы до устранения проблемы. «Здоровье, безопасность и благополучие персонала и заключенных — наш приоритет номер один, поэтому необходимо незамедлительно провести жизненно важные восстановительные работы», — подчеркнул он.

Австралийский штат шестой месяц страдает от нашествия грызунов. 27 мая сообщалось, что мыши устроили пожар и сожгли жилой дом. По версии полиции, причиной возгорания стало замыкание проводки, поврежденной мышами.

Грызуны стали плодиться на востоке Австралии после урожайного 2020-го года. Нашествие началось в Новом Южном Уэльсе, затем полчища мышей захватили Квинсленд и Южную Австралию и продолжают распространяться. Они уничтожают посевы и проникают в жилые дома, школы и больницы.

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