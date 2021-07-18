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Жители российского поселка засняли на видео смерч из комаров

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Жители поселка Усть-Камчатск засняли нашествие тысяч комаров

Жители российского поселка Усть-Камчатск засняли на видео нашествие тысяч комаров, которые образовали плотный смерч и облепили стекла автомобилей. Видеозапись нашествия тысяч насекомых публикует YouTube-канал портала «Камчатка-Информ».

На кадрах видно, как огромный рой москитов образует непроглядный вихрь, затем распадается на несколько секунд, а после возникает снова. «Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться», — пояснила в интервью порталу энтомолог Людмила Лобкова.

Она добавила, что такой феномен в этой местности можно наблюдать ежегодно в зависимости от погодных условий, а сам он не представляет опасности для граждан.

Ранее ученые предсказали, что глобальное потепление сделает различные виды комаров на планете опаснее, чем прежде. Специалисты полагают, что изменение климата повлияет на продолжительность сезона заражения опасными инфекциями, а ареал насекомых заметно расширится.

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