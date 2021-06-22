Токсиколог предупредил об опасности средств против комаров

Токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik предупредил об опасности некоторых средств для комаров и рассказал, как правильно их применять, чтобы не навредить здоровью.

Он подчеркнул, что при верном использовании сертифицированные репелленты не представляют угрозы. В первую очередь нельзя допускать их попадания на слизистые оболочки, а использовать только на открытых участках кожи. Также не следует пользоваться теми, что предназначены для открытого воздуха, в помещении.

Водовозов добавил, что опасно не само средство, а побочные продукты. Например, спираль от комаров нельзя зажигать в комнате, поскольку она выделяет продукты горения, которые могут накопиться в организме, спровоцировать головную боль и другие неприятные симптомы.

Токсиколог также порекомендовал устанавливать фумигаторы на ночь подальше от спального места, чтобы избежать реакции на их запах. «Желательно подальше от кровати использовать химию, чтобы максимальная концентрация запаха была дальше. Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху», — заключил специалист.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о 100 видах и подвидах кровососущих комаров, обитающих на территории страны, а также напомнил правила профилактики их укусов. В ведомстве отметили, что мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях.