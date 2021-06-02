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Ученые предупредили о грядущем нашествии саранчи на пять регионов России

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Фото: Globallookpress

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о нашествии саранчи на пять регионов юга и Северного Кавказа, сообщает РИА Новости.

«В конце мая – начале июня начинается активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшее распространение саранчовых вредителей прогнозируется на территориях республик Калмыкия, Чечня и Крым, Волгоградской и Ростовской областей», — говорится в справке ВНИИ ГОЧС.

Для защиты территорий и сельхоз угодий от саранчи ученые рекомендуют провести дезинсекционную обработку.

Ранее энтомологи сообщали, что на поверхность выйдут миллиарды цикад Великого восточного выводка, которые 17 лет росли под землей. В последний раз это было в 2004 году. Хотя некоторые видят в этом добрый знак. Более двух миллиардов человек в мире регулярно питаются насекомыми, и спрос на подобную пищу растет. А к 2023 году объемы рынка съедобных насекомых превысит миллиард долларов.

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