В Киргизии связали нашествие саранчи с пандемией коронавируса

Министерство сельского хозяйства Киргизии предупредило жителей страны о грядущем нашествии саранчи. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В министерстве связали активизацию саранчи с пандемией коронавируса. «Это парадокс. Мы провели анализ и выяснили, что когда человечество испытывает трудности (войны, эпидемии, кризис), саранча активизируется», — заявил представитель ведомства Алмаз Алакунов.

По предварительному прогнозу на этот год, который исходит из ситуации в соседних странах, Киргизию ждет нашествие саранчи на площади 120 тысяч гектаров, которое может нанести серьезный урон экономике республики.

Ранее почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины Филарет назвал пандемию коронавируса карой за однополые браки. Филарет напомнил, что Бог, согласно Библии, сжег города Содом и Гоморру за грехи их жителей, среди которых, в частности, было распутство.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к семи миллионам. Более 400 тысяч человек скончались. В Киргизии подтверждено 2055 случаев заболевания, зафиксировано 24 летальных исхода.

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