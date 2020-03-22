Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу

Распространение коронавируса в мире поможет россиянам осознать хрупкость человеческой цивилизации и подтолкнет их к вере в бога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 22 марта, передает РИА Новости.

Епископ призвал смотреть на ситуацию с коронавирусом через призму духовных знаний и подумать о причинах «попускания этой язвы». «Здесь возникает возможность подумать не только о гневе божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости божией», — заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что пандемия позволит людям увидеть кризис человеческой цивилизации, связанной с самоуверенностью и гордыней. «Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности (...). Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем бог», — резюмировал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

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Ранее патриарх утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции («вредоносного поветрия»). При этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. Под наблюдение попали более 50 тысяч россиян.

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