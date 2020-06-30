Индия бросит вертолеты на борьбу с нашествием саранчи

Власти Индии бросят на борьбу с нашествием полчищ саранчи вертолеты: с них будут распылять пестициды, сообщает The Indian Express.

Видео нашествия, затронувшего штат Уттар-Прадеш, выложили пользователи в Twitter. На роликах видно, как огромный рой насекомых заполняет воздушное пространство города. Известно, что саранча проникла на территорию Индии из соседнего Пакистана.

Сообщается, что местная администрация уже договорилась с вертолетной фирмой на 60 дней полетов. В один полет вертолет может нести до 250 литров пестицида и распылить его на территорию от 25 до 50 гектар. До этого в борьбе с вредителями использовали беспилотники. По заявлению властей, это исторически первый случай использования дронов против саранчи.

В апреле 2020 года стало известно, что саранча, уничтожающая посевы, несет смертельную угрозу странам Восточной Африки: из-за нее голод может угрожать 25 миллионам африканцев.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru