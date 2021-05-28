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Названы причины нашествия смертоносной черной мошки на российский регион

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Кадр: РЕН ТВ

Жители Ульяновской области столкнулись с нашествием черной таежной мошки по нескольким причинам. Их телеканалу «Вести-Кузбасс» назвал профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ Николай Скалон.

По его словам, насекомые могли активизироваться из-за солнечной погоды, климатических особенностей и перепадов температур. Также за последние годы гнус начал активнее размножаться, когда очистилась вода в реке Томь. «Причина появления такого количества мошки кроется в каких-то природных явлениях, которые, по моим сведениям, еще не изучены», — отметил он.

Ученый добавил, что в этом году сложилась необычная ситуация с мошкой, и активность насекомого может пойти на спад в июне.

Ранее в сети появилось видео с нашествием черной мошки. В ролике показано, как насекомые облепили человека, одетого в защитный костюм. На других кадрах целая гора гнуса скопилась на подоконнике в чьем-то доме.

По данным «Московского комсомольца», за два дня насекомые убили девять коров в селе Выползово, из-за гнуса четыре тысячи жителей Сурского района боятся выходить на улицу и заделывают щели в домах, сараях и стойбищах, люди забирают домой бездомных собак. Кремы и репелленты на таежную мошку не действуют, она пробивается даже через защитную шляпу для пчеловодов.

Глава районной администрации Оксана Упорина рассказывала «Московскому комсомольцу», что дезинфекцию надо было проводить весной, когда по берегам рек обрабатывается зона выплода гнуса. В этом году чиновники не смогли заказать ее, так как на это требовалось несколько миллионов рублей, и таких денег в бюджете не оказалось.

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