Россиянам дали советы по самоизоляции при коронавирусе в большой семье

Эксперты дали советы, как правильно самоизолироваться и воссоединиться большой семье, если один из ее членов заразился коронавирусом. Об этом пишет РБК.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович порекомендовала поместить больного в один из обсерваторов, которые были созданы в том числе в Москве, например, в «Крокусе» и «Гостином дворе». Такие места есть в Санкт-Петербурге и других крупных городах, населенные пункты поменьше решают проблему дистанцирования при помощи больниц.

Специалист напомнила, что при легкой форме коронавируса человека можно оставить дома, для этого ему следует выделить отдельное помещение, чтобы уменьшить вероятность передачи инфекции родным. «Нельзя изолировать кого-то в отдельной комнате, если, например, вся семья и так живет в одной комнате. В случае, если комнат несколько — ситуация обстоит по-другому, больного можно временно переместить в отдельную комнату. Если комната одна и такая изоляция невозможна, идеальным вариантом в таком случае будет поиск отдельной квартиры, которая позволит организовать изоляцию», — добавил инфекционист Николай Малышев.

Его коллега Евгений Тимаков отметил, что если возможность отселить человека в отдельную комнату нет, заболевший изолируется на кухню, за ним ухаживает и готовит еду переболевший или вакцинированный член семьи, используя барьерные средства. При болезни одного из супругов второй зачастую остается с ним и тоже переносит болезнь в той или иной форме. При этом если у кого-то одного в доме находят COVID-19, на карантин вместе с ним отправляются все проживающие в одном помещении.

Попович пояснила, что в больших семьях люди выздоравливают не одновременно, к тому же, коронавирусом можно заразиться несколько раз. Время возвращения к родственникам зависит от конкретной ситуации и рекомендаций врачей. Вирусологи полагают, что первый заболевший может завершить самоизоляцию уже через 10-14 дней.

Тимаков заключил, что через десять дней человек уже не является заразным и не представляет опасности для окружающих. Он посоветовал сдать тест, особенно если среди родных есть люди в группе риска, пожилые и маленькие дети.

Ранее ученые центра «Вектор» провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько жизнеспособен штамм коронавируса «Дельта» в воде. Выяснилось, что он может прожить там до 72 часов, как и предыдущие варианты. При этом заразиться через воду невозможно, поскольку концентрация частиц мала, а при очистке инфекция погибает полностью.

