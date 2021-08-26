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Врач предупредила о риске для болеющих COVID-19 женщин

Вакцинолог Ивлева: COVID-19 может негативно повлиять на течении беременности
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Коронавирус может негативно повлиять на течение беременности, вплоть до появления риска мертворождения. Об этом сообщила главный вакцинолог минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева, пишет «АиФ».

По ее словам, коронавирус у беременных вдвое увеличивает риски преждевременных родов. Некоторых болеющих женщин приходится родоразрешать раньше срока, чтобы было легче лечить COVID-19. Также она предупредила, что в случаях заражения СOVID-19 риск рождения мертвого ребенка возрастает на 6-7 процентов.

Врач отметила, что для уменьшения рисков негативных последствий необходимо вакцинироваться от коронавируса. Сделать это можно как на этапе планирования беременности, так и на втором-третьем триместре.

«Против коронавирусной инфекции в первую очередь будут вакцинироваться те женщины, у которых есть тяжелая сопутствующая патология. То есть те женщины, за жизнь которых мы опасаемся во время беременности», — объяснила Ивлева.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская объяснила связь между иммунитетом и антителами после прививки. По ее словам, количество выработанных антител после вакцинации зависит от уровня иммунитета человека — чем он выше, тем больше будет защита у привитого.

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