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Россиянам объяснили связь между иммунитетом и антителами после прививки

Инфекционист Малиновская: количество антител после прививки зависит от иммунитета
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Фото: АГН «Москва»

Количество выработанных антител после вакцинации зависит от уровня иммунитета человека — чем он выше, тем больше будет защита у привитого. Об этом заявила врач-инфекционист Светлана Малиновская в интервью РИА Новости.

«Нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете», — сказала врач.

Она объяснила, что при попадании инфекции в организм будет происходить отпор в виде иммунного ответа. Однако если иммунитет работает постоянно в других направлениях, таких как употребление спиртного, плохое питание, нарушение режима сна или же малоподвижный образ жизни, то и количество антител выработается меньше, чем у более здорового человека.

Инфекционист посоветовала россиянам вспомнить о правилах здорового образа жизни в период пандемии коронавируса. По ее мнению, это поможет организму укрепить иммунитет, а значит лучше перенести COVID-19.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 19 630 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 824 540. Больше всего заражений выявили в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301) и Московской области (726).

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