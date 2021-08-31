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Британские ученые обнаружили изменение симптомов коронавируса со временем

Британские ученые: симптомы коронавируса меняются в течение времени
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Фото: Euan Rocha / Reuters

Ученые в рамках исследования, профинансированного Минздравом Великобритании, обнаружили, что симптомы коронавируса со временем меняются. Работа опубликована на сайте medrxiv.org, передает ТАСС.

В ходе исследования специалисты изучили результаты 27,7 тысяч человек, заразившихся в период с 26 апреля 2020 года до 7 августа 2021 года. Какие-либо симптомы проявились в 48 процентах случаев. В группе сравнения были 457 тысяч человек, которые сдали в общей сложности 3,8 миллиона отрицательных тестов на коронавирус. У них симптомы проявились в 3 процентах случаев. Ученые отметили, что в течение времени симптомы COVID-19 при положительных тестах менялись, отражая преобладание того или иного варианта вируса, вакцинацию и случайные изменения.

Так, в начале эпидемии большинство заболевших жаловались на высокую температуру, продолжительный кашель, потерю или изменение обоняния или вкуса. Когда же в январе этого года в стране начал преобладать «альфа»-вариант, пациенты в основном указывали на потерю обоняния и вкуса. После начала преобладания варианта дельта в мае 2021 года основными симптомами стали головная боль и температура.

Исследователи пришли к выводу, что несмотря на выраженность некоторых симптомов применительно к каждому из штаммов, демографической группе или статусу вакцинации, разница между симптоматикой небольшая. Специалисты добавили, что даже первая доза прививки от коронавируса сильно снижает вероятность проявления симптомов.

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