В российском регионе продлили ограничительные меры по COVID-19

Власти Якутии продлили ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса до 30 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщается на официальном информационном портале республики.

Отмечается, что в Якутии наблюдается напряженная санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19. По последним данным, за последние сутки в регионе выявлено 143 новых заболевших коронавирусом, из них 85 — в Якутске.

К настоящему моменту в республику поступило 418 555 доз вакцины, полностью привились уже 290 тысяч якутян.

Ранее ТАСС сообщал, что с 15 августа работодатели в Якутии будут отстранять от работы не прошедших вакцинацию работников, которые подлежат иммунизации против COVID-19 согласно постановлению главного санитарного врача по Республике Саха (Якутия). К данным категориям преимущественно относятся люди, занятые в сферах деятельности с высоким риском распространения инфекционных болезней.