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Инфекционист предупредил о смертельном риске заражения гриппом и коронавирусом

Инфекционист Никифоров: заражение гриппом и коронавирусом одновременно смертельно опасно
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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предупредил, что заражение гриппом и коронавирусом одновременно смертельно опасно. Его слова передает URA.RU.

«По опыту могу сказать, что микст-инфекция ни к чему хорошему не приводит, одно будет усиливать другое, резко утяжелит течение болезни и, соответственно, повысит летальность», — рассказал Никифоров. Поэтому вместе с вакцинацией от коронавируса стартует кампания против гриппа. Это поможет исключить комбинацию двух вирусов одновременно, объяснил он.

Однако специалист подчеркнул, что официальных данных о последствиях перекрестного заражения гриппом и COVID-19 в России пока нет. По его словам, в прошлом году прививочная компания против гриппа прошла достаточно хорошо, поэтому случаев заболевания практически не было.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые результаты разработки российской вакцины двойного действия — против коронавируса и гриппа — появятся до конца года.

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