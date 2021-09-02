Россиянам назвали срок появления итогов разработки вакцины от COVID-19 и гриппа

Мантуров: первые итоги разработки вакцины против COVID-19 и гриппа ожидаются до конца года

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки появления первых результатов разработки российской вакцины двойного действия — против коронавируса и гриппа. Об этом он сообщил в четверг, 2 сентября, в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова передает РИА Новости.

Ожидается, что это произойдет до конца года, рассказал министр. Мантуров также отметил, что к настоящему моменту Россия ввела в оборот более 70 миллионов полных доз вакцин против новой коронавирусной инфекции, преимущественно это «Спутник V».

В апреле стало известно, что «Ростех» планирует зарегистрировать свою вакцину к началу 2022 года. Препарат является однофазным. По словам разработчиков, он может защищать как от COVID-19, так и от гриппа.

Созданием вакцины двойного действия также занимается Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава. По словам его директора Дмитрия Лиознова, клинические исследования препарата могут начаться уже осенью.