Иммунолог призвал россиян быть более ответственными из-за новой волны COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян быть более ответственными в связи с возможным приходом четвертой волны коронавируса. Он порекомендовал соблюдать социальную дистанцию тем, кому уже поставили диагноз COVID-19, а всем остальным не пренебрегать масочным режимом. Свою точку зрения медик высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил об очень высокой вероятности наступления четвертой волны коронавируса в столице. Он отметил, что городские власти научились быстро перепрофилировать медицинские учреждения под госпитали для пациентов с COVID-19. Это показал опыт предыдущих трех подъемов заболеваемости в Москве, считает Хрипун. Глава Депздрава также заявил, что для перепрофилирования одной тысячи коек нужно около двух недель.

Если вам поставили диагноз коронавирус — сидите дома

Владимир Болибок рассказал о мерах, которые помогут жителям столицы отсрочить или вообще предотвратить приход четвертой волны коронавируса в Москву. По его словам, в этом вопросе все упирается в ответственность горожан.

«Если вам поставили диагноз коронавирус — сидите дома. Я постоянно сталкиваюсь с такими историями, мол, мне поставили диагноз коронавирус, я взял рецепт, пошел в аптеку, там лекарства не оказалось, сел в маршрутку, поехал еще куда-то, да еще в булочную зашел и так далее. Вы понимаете скольких людей вы перезаражаете, пока такие кренделя выписываете по городу? Людям на это все совершенно наплевать. У человека может быть легкая форма коронавируса, а ведь кто-то заразится, и у него будет тяжелая», — высказался аллерголог-иммунолог.

Он отметил, что из-за подобного пренебрежения людей к предписанным медиками мерам предосторожности наблюдается рост смертности. «Летальных исходов у нас сейчас полно. Их даже больше по количеству, чем было в первую волну. Это связано с тем, что «дельта»-штамм вызывает более тяжелые формы течения болезни у непривитых. А непривитых полно. Люди просто не прививаются: кто-то все чего-то ждет, кто-то сознательно не идет прививаться, кто-то сертификат о прививке купил. В общем, проблема проблем», — резюмировал врач.

Остальным гражданам Болибок порекомендовал придерживаться масочного режима. Он признал, что эта тема уже набила в обществе оскомину, однако без соблюдения этой меры, по его словам, ничто не будет препятствовать распространению коронавируса.

«Я понимаю, что маски и перчатки всем уже осточертели, но новых рекомендаций у нас нет. Перчатки сейчас вообще отменили, остался только масочный режим. Но спросите себя: кто его соблюдает? Москва и крупные города еще более или менее, но вот мне тут довелось в отпуск проехаться по российской глубинке, и я вам хочу сказать, что я в некоторых местах был единственным человеком, который заходил в магазин в маске и вызывал недоумение у местных жителей», — рассказал специалист.

Ранее глава больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября в столице может произойти новая вспышка COVID-19. По его словам, это случится из-за возвращения россиян из отпусков. Главврач отметил, что подъем заболеваемости можно минимизировать, если вакцинироваться от коронавируса.