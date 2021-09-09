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В Депздраве заявили о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в Москве

Глава Депздрава: вероятность четвертой волны COVID-19 в Москве очень высока
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высокая. Об этом заявил глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает ТАСС.

По его словам, власти столицы научились быстро перепрофилировать медицинские учреждения под госпитали для пациентов с COVID-19. Это показал опыт предыдущих трех подъемов заболеваемости в Москве, считает Хрипун. Глава Депздрава также заявил, что для перепрофилирования одной тысячи коек нужно около двух недель.

Он добавил, что прививку от COVID-19 уже сделали 4,8 миллиона москвичей.

Ранее глава больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября в столице может произойти новая вспышка COVID-19. По его словам, это случится из-за возвращения россиян из отпусков. Главврач отметил, что подъем заболеваемости можно минимизировать, если вакцинироваться от коронавируса.

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