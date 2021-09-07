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Собянин оценил вероятность введения ограничений по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Собянин: власти столицы не введут ограничения по COVID-19 в ближайшее время
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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская Правда» оценил вероятность введения ограничений из-за коронавируса в столице.

По его словам, московские власти в ближайшее время не намерены вводить ограничения. При этом резервные госпитали в городе сохраняются, плановая медицинская помощь остается первоочередной задачей. Собянин напомнил, что при видимом спаде заболеваемости COVID-19 в городе власти начинают снимать ограничения.

В то же время градоначальник заявил, что сложно сказать, какая будет ситуация с коронавирусом осенью и зимой. Так, возможен рост заболеваемости в связи с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября в Москве может произойти новая вспышка COVID-19. По его мнению, это может произойти из-за возвращения россиян из отпусков. Однако эти риски можно минимизировать, если вакцинироваться от COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили 1187 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за последние 24 часа зафиксировано 17 425 новых случаев COVID-19, это минимальное значение с 22 июня.

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