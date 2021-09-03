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В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб: наименьший темп прироста заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Москве
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Наименьший темп прироста заболеваемости коронавирусом отмечен в Москве среди всех регионов России. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 3 сентября.

По данным оперативного штаба, темп прироста в столице составил 0,1 процента.

На втором месте по темпу прироста новых случаев COVID-19 находятся Бурятия и Московская область — в этих регионах прирост составил 0,16 процента. На третьем — Республика Алтай с приростом в 0,17 процента.

Ранее мэр Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране. По его словам, каждый день в столице фиксируется уменьшение заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа госпитализаций. Он отметил, что эти показатели снизились до минимальных значений.

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