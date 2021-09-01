Петербург опять обогнал Москву по суточному приросту случаев коронавируса

Петербург снова обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург снова обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Это произошло впервые с 18 августа, следует из данных, опубликованных оперативным штабом в Telegram-канале.

Так, в Петербурге за последние сутки зарегистрировали 1312 заражений, в Москве — 1229. 18 августа показатели были 1636 и 1590 соответственно.

Общее число заражений коронавирусом в городе составило 577 655.

Суточный показатель смертности в Петербурге составил 34, общий с начала пандемии — 20 617. За сутки выздоровели 1039 человек. Всего от коронавируса вылечились 553 799 пациентов.

