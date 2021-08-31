Мурашко заявил о единичных случаях COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах-лидерах по вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, темпы вакцинации в стране набирают обороты. Он отметил, что в некоторых российских регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях COVID-19.

«Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса», — отметил министр.

Мурашко добавил, что вакцина «Спутник V» эффективна против индийского варианта коронавирусной инфекции «дельта плюс».

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, чтобы коллективный иммунитет выработался, этот показатель должен составлять около 80 процентов.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. 26 августа стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».