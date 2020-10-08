Депздрав отметил большое число диабетиков среди умерших от COVID-19

Главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы профессор Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска. Анализ данных по смертности от COVID-19 говорит о двух основных группах риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом, говорится в сообщении ведомства.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, свыше 83 процентов всех умерших от коронавируса, как основной причины смерти, были старше 60 лет. Пожилые люди, вне зависимости от наличия иных заболеваний, больше подвержены риску развития тяжелых осложнений коронавируса, приводящих к летальному исходу.

Более половины умерших (53 процента) имели сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы — 67 процентов и заболевания эндокринной системы — 14 процентов (в основном – сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний).

Сейчас в Москве зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом. Только 4 тысячи из них — это дети и подростки, все остальные — взрослые. Причем, из числа взрослых пациентов только 6 процентов больных страдают первым типом заболевания (инсулинозависимым). А 94 процента больных – это люди, имеющие диабет 2-го типа (инсулинонезависимый), который развивается медленно, чаще всего после 40 лет.

«Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили «портрет» больного диабетом из группы риска. Индекс массы тела (показатель наличия нормальной или избыточной массы тела): для диабета первого типа составил 24,9 килограмма на квадратный метр (то есть, был в пределах нормы), для диабета второго типа — 32,5 килограмма на квадратный метр (что характерно для ожирения). Действительно, у подавляющего большинства умерших пациентов с диабетом было ожирение. Длительность заболевания диабетом первого типа — 25 лет, второго типа — 13 лет. То есть, в любом случае у всех умерших был диабет с «солидным» стажем», — говорит Михаил Анциферов.

По его словам, это заболевание является крайне серьезным провоцирующим фактором риска развития осложнений, особенно если человек относится к старшей возрастной группе.

«Что могу сказать в заключение: если вам больше 60 лет, или вы больны диабетом, страдаете ожирением — то находитесь в группе повышенного риска по ковиду. Именно поэтому, вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим (при необходимости выйти на улицу, визитах других людей). Также рекомендую соблюдать диету, контролировать вес, регулярно измерять сахар крови, выполнять комплекс нетяжелых физических упражнения, чтобы оставаться в форме и поддерживать обменные процессы в организме на должном уровне», — подчеркнул Михаил Анциферов.

