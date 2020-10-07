В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.

Таким образом, в российской столице впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 5 497 человек. За этот период было выявлено более 314 тысяч случаев инфицирования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется, рост новых случаев заражения наблюдается в 60 регионах страны. Она отметила, что все больше россиян старше 60 лет заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что в Москве выросло число тяжелых случаев COVID-19. Сейчас таких людей в столице насчитывается 1,5 тысячи. Среди пациентов пожилые люди составляют 20-25 процентов.