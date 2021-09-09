Россия
 
Последние новости
Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Зиничеве
18-летняя девушка показала тело после родов и испугала пользователей сети
Медведчук отказался обжаловать арест из-за давления украинских властей на суд
Телеведущего Попова приравняли к экс-президенту Трампу
«Газпрому» предсказали невозможность остановки транзита через Украину
Кличко заявил о попытках отстранить его от власти «иезуитским способом»
20-летний жених узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу со школьной любовью
Умер актер сериала «Четыре танкиста и собака»
В центре Москвы нашли тело полковника МВД
В Москве нашли мать выброшенной в мусоропровод новорожденной девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам рассказали о мутациях «дельта»-штамма коронавируса

Иммунолог Крючков заявил, что «дельта»-штамм коронавируса продолжит мутировать
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Дельта»-штамм коронавируса будет приобретать новые свойства в процессе мутаций. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова передает URA.RU.

«"Дельта" — это линия, как и "Дельта плюс". Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления, другие ветви», — рассказал специалист.

По его словам, если учитывать, что в России 99 процентов случаев заболевания COVID-19 приходятся на «дельта»-штамм, то своеобразное потомство этого штамма коронавируса будет приобретать новые свойства.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявили, что у них есть разработки тест-систем, которые способны определить все существующие линии COVID-19. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, агентство разработало тест-системы для штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «дельта плюс».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В «Векторе» рассказали о распространении штамма «дельта плюс» в России
Вирусологи оценили вероятность развития израильского сценария в России
Российский профессор перечислил самые опасные штаммы COVID-19