Россиянам рассказали о мутациях «дельта»-штамма коронавируса

«Дельта»-штамм коронавируса будет приобретать новые свойства в процессе мутаций. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова передает URA.RU.

«"Дельта" — это линия, как и "Дельта плюс". Внутри много штаммов, и они продолжают эволюционировать. Происходят отдельные ответвления, другие ветви», — рассказал специалист.

По его словам, если учитывать, что в России 99 процентов случаев заболевания COVID-19 приходятся на «дельта»-штамм, то своеобразное потомство этого штамма коронавируса будет приобретать новые свойства.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявили, что у них есть разработки тест-систем, которые способны определить все существующие линии COVID-19. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, агентство разработало тест-системы для штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «дельта плюс».