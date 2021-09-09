В ФМБА заявили о разработках тест-систем для определения всех линий COVID-19

Скворцова: у ФМБА есть разработки тест-систем для выявления всех линий коронавируса

У Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) есть разработки тест-систем, которые способны определить все существующие линии COVID-19. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

По ее словам, агентство разработало тест-системы для штаммов «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «дельта плюс». Кроме того, теперь в ФМБА могут определить «мю», «йота» и «лямбда» штаммы COVID-19.

Скворцова подчеркнула, что выявить линию инфекции можно «очень быстро».

Ранее специалисты ФМБА разработали способный выявить COVID-19 за 27 минут прибор. По словам доктора медицинских наук Дарьи Крючко, он определяет наличие антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации.