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ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов препарата от коронавируса «МИР-19»

Доктор Крючко: у препарата от коронавируса «МИР-19» нет серьезных побочных эффектов
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Разработанный российскими специалистами института физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) препарат от коронавируса «МИР-19» не имеет серьезных побочных эффектов. Об этом сообщила представитель ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко, пишет РИА Новости.

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Она отметила, первая фаза клинических испытаний закончилась в мае, а сейчас идет вторая. По результатам уже проведенных исследований препарат «продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность».

По словам Крючко, «МИР-19» — это двухкомпонентный этиотропный ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску. Его действие основано на механизме интерференции РНК.

Ранее 7 сентября стало известно, что в ФМБА разработали прибор, способный выявить COVID-19 за 27 минут.

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