Инфекционист предрек новый пик заболеваемости COVID-19 в России

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить через 3-4 недели. Его предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Парламентской газете».

«На спад он (коронавирус — прим. «Ленты.ру») не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один-два раза в год», — уточнил медик.

Он отметил, что к концу декабря ситуация с COVID-19 в стране должна стабилизироваться. Однако весной, по словам эксперта, все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предупредил, что заражение гриппом и коронавирусом одновременно смертельно опасно. Он добавил, что официальных данных о последствиях перекрестного заражения гриппом и COVID-19 в стране в настоящее время нет. По его утверждению, в 2020 году прививочная кампания против гриппа прошла достаточно хорошо, поэтому случаев заболевания практически не было.