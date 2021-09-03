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В Минздраве оценили загруженность коек для пациентов с COVID-19

Минздрав: в России есть 220 тысяч коек для больных с COVID-19, четверть из них свободны
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Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Порядка 220 тысяч коек во всей России предоставлены больным COVID-19 пациентам, а также гражданам с подозрением на заболевание. Загруженность коек оценил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает ТАСС.

Он отметил, что свыше пяти тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях.

«В прошлом году на пике у нас было развернуто 280 тысяч коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тысяч коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда — порядка 25 процентов», — добавил Фисенко.

Он также напомнил россиянам, что следует быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призвал всех сделать выбор в пользу вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19, который зафиксирован в восьми регионах России. По ее словам, еще в 47 субъектах уровень заболеваемости коронавирусом снижается. Другие 30 регионов остаются на плато по этому показателю.

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