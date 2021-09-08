Россия
 
Последние новости
В Крыму обратились к ООН из-за диверсии Украины на газопроводе
В Нью-Йорке опознали двух жертв терактов 11 сентября спустя 20 лет
Россиянам пригрозили статьей за публикацию фотографий в интернете
Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D
62-летняя смертельно больная невеста вышла замуж за давнего возлюбленного
Созданы термоустойчивые вакцины против коронавируса
Кайли Дженнер официально подтвердила вторую беременность
Фото «самой красивой» станции метро натолкнуло россиян на воспоминания 
Жительница Кабула рассказала о сексистских действиях «Талибана»
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Векторе» рассказали о распространении штамма «дельта плюс» в России

Центр «Вектор»: штамм «дельта плюс» не получил распространения в России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В центре «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что в России выявлено лишь два случая заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщает РИА Новости.

Оба случая были выявлены весной 2021 года — в апреле и мае. Новых случаев обнаружено не было», — указано в сообщении.

Также в центре заявили, что сейчас в базе GISAID есть сведения только о 986 генетических последовательностях, которые относятся к варианту «дельта плюс». Платформа зафиксировала их распространение в 33 странах и почти во всех из них на вариант «дельты плюс» приходятся доли процента, отметили в «Векторе».

Ранее замглавы центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих заявила, что в России маловероятно возникновение и распространение нового штамма коронавируса, который будет тяжелее, чем «дельта». По ее словам, в стране плотность населения и сообщение между регионами достаточно низкие, в связи с чем у нас будет сложнее закрепиться новому мутантному вирусу, чем, например, в Индии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Европе на фоне вакцинации
«Вектор» оценил вероятность появления в России штамма COVID-19 тяжелее «дельты»
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в России штамме COVID-19