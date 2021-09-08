Вирусологи оценили вероятность развития израильского сценария в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский вместе с молекулярным биологом и заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергеем Нетесовым оценили вероятность повторения израильского сценария — скачка заболеваемости у привитого населения — в России. По мнению ученых, такой исход возможен, однако главной проблемой России остается малый процент вакцинированных людей, на что и стоит обращать внимание в первую очередь. Своими мыслями по этому поводу специалисты поделились в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ученые рассказали, по какой причине в Иордании, ближайшем соседе Израиля, в котором наблюдается скачок заболеваемости и смертности среди привитого населения, не происходит ничего подобного. Аграновский и Нетесов сошлись во мнении: причина в отсутствии или замалчивании данных.

Наша проблема скорее в низком уровне вакцинации населения

Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что вероятность развития израильского сценария в России есть, однако для этого необходимо, чтобы в стране были привиты больше половины граждан. Таких показателей на сегодня нет, и государство к ним даже не близко, отметил вирусолог.

«Такая вероятность есть, но наша проблема скорее в низком уровне вакцинации населения — до 50 процентов еще идти и идти. Не надо драматизировать ситуацию в Израиле. Там идет рост, потому что пришел штамм "дельта", способный заражать невакцинированных и, частично, заражать вакцинированных Moderna и Pfizer. Но число тяжелых случаев и смертей в стране все же снизилось за счет вакцинации. Вакцина защищает не от положительного теста полимеразной цепной реакции, а от тяжелого течения», — подчеркнул Аграновский.

По словам Сергея Нетесова, в России малый процент вакцинированных и говорить о повторении израильского сценария чрезвычайно преждевременно. «Давайте оставим Израилю их борьбу с небольшой смертностью и заболеваемостью. Нам надо все внимание устремить на родную страну и заняться процентом невакцинированных людей. У нас на 100 процентов болеют сейчас те, кто не привился. Давайте на этом сконцентрируемся», — попросил специалист.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предрек миру долгую борьбу с пандемией коронавируса. По его мнению, она будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, в течение года, но и в дальнейшем вирус никуда не денется, и человечеству предстоит научиться жить с ним.