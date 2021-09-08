Ученый предсказал долгую борьбу с пандемией и посоветовал учиться жить с вирусом

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с телеканалом «360» предсказал миру долгую борьбу с пандемией коронавируса. По его мнению, она будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, в течение года, но и в дальнейшем вирус никуда не денется, и человечеству предстоит научиться жить с ним.

Специалист подчеркнул, что попавшая в популяцию инфекция быстро и эффективно распространилась по всем континентам, и введенные меры не могут действовать постоянно. Пока 75-80 процентов населения не сформирует коллективный иммунитет, болезнь продолжит проявляться, однако вопрос в том, насколько длительную защиту обеспечивает вакцинация, добавил ученый.

«Пример Израиля. Казалось бы, 90 процентов населения привито, а 60 процентов — трижды. И тем не менее у них подъем заболеваемости. Такое впечатление, что за счет вакцинации существующими вакцинами добиться коллективного иммунитета пока не получится. Нужно еще время», — указал Зверев.

Он пояснил, что в мире до сих пор не существует единого подхода к диагностике, лечению, профилактике коронавируса, равно как и единой политики по борьбе с ним. При достижении коллективного иммунитета возможны локальные вспышки, при этом патоген никуда не денется из человеческой популяции.

Ученый предположил, что осенью заболеваемость COVID-19, как и другими респираторными инфекциями, вырастет, но сильного роста, как во время второго или третьего пика, ждать не стоит. Зверев порекомендовал носить маски в местах скопления людей, принимать препараты на основе интерферона для стимуляции иммунитета, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует позаботиться о своем здоровье.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго. По мнению представителя ВОЗ, если будет возможно избавиться от госпитализации и смертности и если удастся сдерживать распространение вируса на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена.

