ВОЗ предрекла долгое продолжение пандемии COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос заключается в том, как долго будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения», — отметил он. По словам Райана, это определяется тем, как много людей тяжело переносят COVID-19, как много людей убивает вирус и в какой степени контролируют его передачу.

По мнению представителя ВОЗ, если будет возможно избавиться от госпитализации и смертности и если удастся сдерживать распространение вируса на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена. «Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Это вирус останется с нами», — сказал Райан.

При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также согласилась, что пандемия еще далека от завершения. «Мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась», — заметила она.

Как пояснила Керкхове, мир упустил возможность предотвратить пандемию на ранней стадии. «Сейчас же вопрос заключается в том, что делать, как использовать эту ситуацию, в которой мы находимся», — заключила она.

Ранее Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции не перестает вызывать беспокойство. По ее словам, в Северной и Южной Америке число смертей, вызванных осложнениями пневмонии, растет. В Европе число выявляемых случаев снижается, а уровень смертности растет.