В ВОЗ заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в мире

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции не перестает вызывать беспокойство. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов, ее цитирует ТАСС.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила эксперт. Однако в Северной и Южной Америке число смертей, вызванных осложнениями пневмонии, наоборот увеличивается. В Европе число выявляемых случаев снижается, а уровень смертности растет.

Обеспокоенность ситуацией с коронавирусом также выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По мнению специалиста, это говорит о «большом потенциале» вируса. Кроме того, ситуацию осложняет то, что в некоторых странах достаточно вакцин, которые могут предотвратить осложнения от COVID-19, однако мало кто готов делать прививку. При этом в других регионах препаратов от инфекции недостаточно.

По данным ВОЗ на конец августа, введено почти пять миллиардов, 4 953 887 422 дозы вакцины. Медики считают, что для появления устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу должно быть привито не менее 65 процентов людей.