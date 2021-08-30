ВОЗ сообщила о введении почти пяти миллиардов доз вакцины от коронавируса

ВОЗ заявила о гибели 4,4 миллиона человек за время пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила данные по смертности от коронавируса, а также назвала число привитых от COVID-19 в мире, данные появились на официальном сайте международной организации.

За время пандемии вирусом заразился 214 468 601 человек. Из этого числа заболевших погибли почти 4,4 миллиона, 4 470 969 человек.

«По состоянию на 24 августа 2021 года введено почти пять миллиардов, 4 953 887 422 дозы вакцины», — сообщается на сайте ВОЗ. На данный момент численность населения Земли составляет 7 915 201 363 человека. Медики считают, что для появления устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу должно быть привито не менее 65 процентов людей.

18 августа главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании «дельта»-штаммом COVID-19. В ВОЗ отметили, что в регионах с высоким процентом заражения индийским штаммом больше страдает та часть населения, которая не успела сделать прививку.

25 августа стало известно, что коронавирус станет эндемическим заболеванием для Индии. По словам представителя организации, страна вступила в стадию «эндемичности», когда передача заболевания стала характерной только для определенных регионов.

