В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране

В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщили в китайском Министерстве здравоохранения, передает Reuters.

В Минздраве заявили об остановке распространения инфекции на китайской территории. В ведомстве также отметили, что текущая вспышка COVID-19, которая началась в конце июля, вскоре будет полностью остановлена.

20 июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин на востоке Китая заразились индийским штаммом коронавируса. После этого более чем у тысячи человек выявили инфекцию. Вспышка побудила местные власти ввести жесткие меры по борьбе с эпидемией по всей стране.

18 августа главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании «дельта»-штаммом COVID-19. В ВОЗ отметили, что в регионах с высоким процентом заражения индийским штаммом больше страдает та часть населения, которая не успела сделать прививку.