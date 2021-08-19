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ВОЗ обнаружила поддельные дозы вакцин от COVID-19 в двух странах

ВОЗ обнаружила поддельные дозы вакцин Covishield в Индии и Уганде
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Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в Индии и Уганде обнаружили и изъяли поддельные дозы вакцины от коронавируса Covishield. Об этом сообщает телеканал BBC.

По информации ВОЗ, производитель вакцины, Институт сыворотки Индии, подтвердил, что препараты были поддельными. Организация предупреждает о серьезном вреде, который могут нанести фальшивые вакцины.

В ВОЗ отметили, что несмотря на «сильную систему предотвращения подобных случаев», организация не может гарантировать, что ни один гражданин не получил подделку вместо укола. Власти двух стран пока официально не комментировали ситуацию.

5 августа число заразившихся коронавирусом превысило 200,2 миллиона человек. COVID-19 зарегистрировали у каждого 40-го жителя Земли. Примерно половина от всех заразившихся приходится на пять стран. Так, в США с начала пандемии выявили 35,3 миллиона случаев COVID-19, в Индии — 31,8 миллиона, в Бразилии — 20 миллионов. На Россию и Францию приходится примерно по 6 миллионов инфицированных.

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