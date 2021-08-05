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Каждый сороковой житель планеты заразился COVID-19

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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Число заразившихся коронавирусом превысило 200,2 миллиона человек, COVID-19 зарегистрирован у каждого 40-го жителя Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ.

По подсчетам Фонда ОНН в области народонаселения, на планете проживает 7,875 миллиарда человек. Это значит, что доля инфицированных коронавирусом составляет 2,5 процента от населения Земли.

Примерно половина от всех заразившихся приходится на пять стран. Так, в США с начала пандемии выявили 35,3 миллиона случаев COVID-19, в Индии — 31,8 миллиона, в Бразилии — 20 миллионов. На Россию и Францию приходится примерно по 6 миллионов инфицированных.

За последние семь дней выявили более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире ввели более 4,2 миллиарда доз вакцин.

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