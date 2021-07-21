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Ложь замминистра здравоохранения Индии разгневала граждан

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Граждане Индии были разгневаны заявлением младшего министра здравоохранения (представитель министра в парламенте страны) о якобы отсутствии смертей от коронавируса, вызванных недостатком кислорода в больницах, передает BBC News.

Скандал разразился после парламентских слушаний, посвященных борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отвечая на вопрос депутата парламента относительно количества погибших из-за недостатка кислорода в больницах, младший министр Бхарати Павар (Bharati Pawar) заявила, что ни одного подобного сообщения с мест не поступало.

Эти слова вызвали гнев у жителей Индии: люди стали массово делиться в соцсетях историями о гибели своих друзей и родственников по причине острого дефицита кислорода, используемого в аппаратах ИВЛ. Факты смертей от недостатка кислорода также подтверждают корреспонденты BBC News. В мае этого года журналисты, посетившие один из госпиталей Дели, выяснили, что как минимум 12 пациентов и один врач скончались по причине нехватки кислорода.

Индия столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекции весной этого года. В начале мая был побит мировой антирекорд — в течение суток коронавирусом заразились свыше 414 тысяч человек. Система здравоохранения страны оказалась на грани коллапса, огромное количество людей не смогли получить квалифицированную помощь.

К началу июля, благодаря активным мерам профилактики, медицинской системе страны удалось справиться с лавинообразным ростом заболеваемости. Вместе с тем по числу заболевших Индия по-прежнему остается на втором месте в мире после США. По состоянию на 21 июля в стране выявлено 42 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии количество заболевших в Индии достигло 31 миллиона человек, 418 тысяч из них скончались.

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