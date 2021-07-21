В Индии опровергли обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Правительство Индии не имеет отношения к целенаправленному занижению показателей смертности от коронавируса в стране. Об этом заявил индийский министр здравоохранения и благосостоянии семьи Мансух Мандавия, его слова передает РИА Новости.

Политик опроверг обвинения американских исследователей в намеренном занижении данных индийской стороной. «Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их», — отметил он.

Мандавия подчеркнул, что у властей Индии нет никаких причин скрывать информацию о смертях от COVID-19. При этом он отметил, что политики могли приложить больше усилий для борьбы с пандемией.

20 июля в Центре глобального развития США заявили, что число смертей в ходе пандемии коронавируса в Индии может оказаться в десять раз больше официальных данных. Американские эксперты заподозрили Индию в занижении показателей смертности от COVID-19 после проведения собственного исследования. Они предположили, что от вируса могли погибнуть не сотни тысяч, а миллионы людей по всей стране.