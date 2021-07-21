Мир
 
Последние новости
Устроивший массовый расстрел в казанской школе признан невменяемым
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года
Женщины раскрыли способы не потеть в области декольте
Международные компании столкнулись с проблемами из-за экономных россиян
Срок полномочий президента Белоруссии ограничат
Названа цена самой дешевой квартиры у моря в Испании
Сноуден оценил возможность взломать американские телефоны
Прилавки в московских супермаркетах опустели 
Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове
Новости партнеров
Прослушать новость

В Индии опровергли обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Anupam Nath / AP

Правительство Индии не имеет отношения к целенаправленному занижению показателей смертности от коронавируса в стране. Об этом заявил индийский министр здравоохранения и благосостоянии семьи Мансух Мандавия, его слова передает РИА Новости.

Политик опроверг обвинения американских исследователей в намеренном занижении данных индийской стороной. «Если и есть заниженная отчетность, то это зона ответственности штатов, а не правительства. Мы только лишь собираем данные от штатов и публикуем их», — отметил он.

Мандавия подчеркнул, что у властей Индии нет никаких причин скрывать информацию о смертях от COVID-19. При этом он отметил, что политики могли приложить больше усилий для борьбы с пандемией.

20 июля в Центре глобального развития США заявили, что число смертей в ходе пандемии коронавируса в Индии может оказаться в десять раз больше официальных данных. Американские эксперты заподозрили Индию в занижении показателей смертности от COVID-19 после проведения собственного исследования. Они предположили, что от вируса могли погибнуть не сотни тысяч, а миллионы людей по всей стране.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Индии зафиксировали первую смерть в 2021 году от птичьего гриппа
Индию заподозрили в занижении числа погибших от COVID-19 в десять раз
В Индии признали наступление третьей волны коронавируса
Число погибших от коронавируса в Индии превысило 400 тысяч