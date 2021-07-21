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В Индии зафиксировали первую смерть в 2021 году от птичьего гриппа

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Фото: Pixabay

В Индии 11-летний мальчик умер от птичьего гриппа. Это первая зафиксированная смерть от данного заболевания в 2021 году, пишет газета Indian Express со ссылкой на источник во Всеиндийском институте медицинских наук.

Ребенка госпитализировали 2 июля, смерть наступила 20 июля. Контактировавшие с пациентом сотрудники больницы отправились на изоляцию.

По информации издания, в январе этого года в Индии выявили многочисленные случаи гибели птиц. В ряде штатов у пернатых обнаружили вирус.

Ранее в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Вирус был выявлен в провинции Цзянсу — заболел 41-летний мужчина. По словам бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в этом гриппе нет ничего страшного, если в характеристиках штамма не найдут сверхпатогенных веществ.

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