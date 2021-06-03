Попова рассказала о двух передающихся от птиц к людям вирусах гриппа

За 2021 год два птичьих вируса преодолели межвидовой барьер и перешли к человеку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале — это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай с H10N3 описан на этой неделе нашими китайскими коллегами, человек заболел птичьим гриппом», — цитирует агентство Попову.

Она также отметила, что если у коронавируса инкубационный период составляет 14 дней, то у гриппа — от нескольких часов. В заключение Попова подчеркнула, что необходимо извлечь уроки из пандемии COVID-19 и быть готовыми к новым угрозам.

Ранее в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Вирус был выявлен в провинции Цзянсу — заболел 41-летний мужчина. По словам бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в этом гриппе нет ничего страшного, если в характеристиках штамма не найдут сверхпатогенных веществ. Он отметил, что Китай находится в Северном полушарии, а «генетическая кузница опасных для человека штаммов» формируется в южном.