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Названа причина более легкого течения коронавируса у пациентов с глистами

«Известия»: глисты могут изменять иммунный ответ, такие пациенты легче переносят COVID-19
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Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что пациенты, зараженные глистами и другими кишечными паразитами, легче переносят коронавирус. Специалисты считают, что причиной тому способность гельминтов изменять иммунный ответ и позволять организму избежать цитокинового шторма, передают «Известия».

Первоначально над этим эффектом задумались исследователи колледжа медицинских наук Университета Мекелле в Эфиопии. Они задались вопросом, почему в Африке значительно меньше людей страдают от последствий COVID-19, чем в промышленно развитом мире. Свои выводы они опубликовали в научном журнале The Lancet. Так, паразиты помогают заглушить гипервоспаление, чтобы самим выжить в человеческом организме.

Аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова уточнила, что при коронавирусе организм вырабатывает противовоспалительные цитокины, которые вызывают смертельно опасный цитокиновый шторм. При паразитарных инфекциях усиливается выработка регуляторных Т-клеток, которые не дают формироваться цитокинам.

«Кроме того, кишечные паразиты изменяют микробиом кишечника хозяина, и эти изменения также влияют на иммунный ответ организма в последующем. Таким образом, организм человека с паразитарной инфекцией "уравновешивает" сверхактивную реакцию иммунной системы в ответ на коронавирусную инфекцию, и ее течение может иметь менее агрессивную форму», — уточнила специалист.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов уточнил, что специально заражать гельминтами пациентов никто не будет, поскольку «лечение паразитами вирусных инфекций аналогично лечению мигрени отрубанием головы». Однако сам механизм может поспособствовать созданию новых лекарств, которые смогут направить иммунную систему по определенному пути.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. По его словам, такое двойное заболевание может создать сильную нагрузку на организм человека, поскольку и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

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