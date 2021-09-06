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Диетолог рассказал о необходимых при постковидном синдроме витаминах

Нутригенетик Золотарев: витамины могут быть рекомендованы при конкретных нарушениях
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Фото: Unsplash

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях витамины могут помочь более быстрому восстановлению после COVID-19.

Он отметил, что постковидный синдром проходит по-разному у всех пациентов. При этом коронавирус часто поражает слабые места организма. В частности, людям, у которых был дефицит витаминов до начала болезни, необходимо принимать их во время реабилитации для восстановления.

Золотарев отметил, что минеральные добавки также могут быть рекомендованы при конкретных нарушениях. В качестве примера он привел один из вариантов постковидного синдрома, когда у переболевшего коронавирусом диабетика повышается сахар в крови — в таком случае часто используются минеральные добавки, позволяющие контролировать уровень глюкозы.

При этом диетолог подчеркнул, что врачи не могут рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов во время лечения коронавируса, поскольку нет конкретных статистических данных, что они обязательно помогают. Золотарев также напомнил, что решение о применении в лечебных целях подобных комплексов, особенно при постковидном синдроме или непосредственно во время болезни, должен принимать врач, самолечением заниматься не следует.

Ранее главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам больше употреблять фруктов и овощей, так как именно в них содержатся натуральные витамины, а не синтетические аналоги.


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