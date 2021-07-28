Терапевт рассказал о симптомах «ковидного хвоста»

Терапевт Аркадий Верткин дал советы по профилактике болезней «ковидного хвоста», которые появляются после перенесенного коронавируса, пишет издание «Аргументы и факты».

Как уточнил эксперт, в современной медицине появилось понятие как «ковидный хвост», под которым медики понимают некий синдром, не проходящий у человека даже после выздоровления от COVID-19. У больных могут проявляться психологические или неврологические проблемы. В этот период наблюдаются расстройство сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. В зоне риска «ковидного хвоста» находятся люди с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями. Последствия коронавируса обычно застают врасплох лиц старше 65 лет и больных раком.

Врач рекомендует обратить внимание на первые симптомы на этапе госпитализации и готовить организм к реабилитации. «Наиболее важным периодом для полноценного восстановления организма считаются первые восемь недель после острого периода новой коронавирусной инфекции», — отметил Верткин.

Врач советует придерживаться здорового образа жизни. Необходимо следить за питанием, заниматься спортом, практиковать дыхательные гимнастики, пить витамины. Не стоит пренебрегать сном, необходимо отказаться от вредных привычек, а чтобы не допустить появления проблем с нервной системой, можно решать головоломки.

Переболевшие коронавирусом могут страдать от его последствий на протяжении многих лет после заражения, рассказал иммунолог Михаил Костинов. В течение трех месяцев после выздоровления наблюдается постковидный синдром. Однако затем возникает хроническая форма дефектов иммунной системы.