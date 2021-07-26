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Эксперты оценили продолжительность последствий коронавируса

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Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Переболевшие коронавирусом могут страдать от последствий на протяжении многих лет после заражения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

По словам иммунолога, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаила Костинова, в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается постковидный синдром. Однако затем возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом иммунная система людей, переболевших особо тяжелой формой COVID-19, может никогда не оправиться от болезни. По оценке Костинова, у 30-40 процентов таких пациентов здоровье уже не вернется на прежний уровень.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что в постковидный синдром входит большой комплекс проявлений, требующих работы с различными специалистами. При этом длительная реабилитация нужна в случае осложненного течения болезни и особенно, если пациента переводили на искусственную вентиляцию легких. Вознесенский также добавил, что однозначного ответа по последствиям COVID-19 и их продолжительности нет.

Ранее в Минздраве России рассказали об осложнениях у переболевших COVID-19. В частности, треть выздоровевших жалуется на тромбозы. Почти у 32 процентов переболевших наблюдается одышка, у 12,7 процента — кашель, еще 13,5 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, что постковидный синдром появляется спустя четыре недели после выздоровления.

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