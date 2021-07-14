Ученые признали поливитамины бесполезными

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса назвали витамины и минеральные добавки бесполезными. Об этом пишет «Российская газета».

После многолетнего изучения тысяч пациентов исследователи пришли к выводу, что поливитамины «не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце». Ученые отметили, что в здоровой пище достаточно всех необходимых для жизнедеятельности микроэлементов.

При этом было доказано, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, наоборот, могут нанести вред организму. Единственным исключением стала фолиевая кислота, которую признали полезной для женщин.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила россиянам главные заблуждения о здоровом питании. Прежде всего, медик рекомендовала разнообразить питание, а не восполнять дефициты витаминов, минералов и питательных веществ с помощью БАДов. Она отметила, что их бесконтрольное употребление небезопасно. По мнению Комиссаровой, точно не стоит отказываться от фруктов, а переставать есть молочные продукты и глютен нужно только при определенных заболеваниях.

В июне сообщалось, что переизбыток витамина D может вызвать боли в мышцах, ослабление когнитивных функций, ухудшение настроения. В летние месяцы кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Для этого достаточно проводить на улице не менее 20 минут в день между 10 утра и 14 часами дня без солнцезащитного крема. Если при этом принимать витамин в виде биодобавки, может возникнуть его переизбыток, который проявляется в гиперкальциемии — повышенном уровне кальция в крови. Также симптомами могут быть боль в спине, постоянные усталость и забывчивость. Дополнительными признаками являются потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда.

