В России выявили 17 837 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 837 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 176 085. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 18 178 случаев заражения.

Больше всего заражений выявлено в Москве (1609), Московской области (839) и Санкт-Петербурге (796). Меньше всего — в Магаданской области (23), Ненецком (10) и Чукотском (5) автономном округах.

За сутки зарегистрирован 781 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 194 249 смертей.