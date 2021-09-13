В России выявили 18 178 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 178 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 158 248 Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 13 сентября.

18 178 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 18 554 заражения. Прирост составил 0,25 процента.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и в Московской области (758). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (11), Ненецком автономном округе (11) и в Магаданской области (24).

За сутки скончались 719 пациентов с COVID-19 — это минимальный показатель с 19 июля. Всего с начала пандемии в России умерли 193 468 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 12 469, общий — 6 402 126.

