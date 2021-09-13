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Власти назвали число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 москвичей

Ракова: пять миллионов человек уже получили первую прививку от COVID-19 в Москве
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Число человек, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, превысило в Москве пять миллионов человек. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что такое число вакцинированных москвичей — это почти 50 процентов от всего трудоспособного населения столицы.

При этом Ракова заявила, только 22 процента от общего числа привитых жителей столицы составляют люди старше 60 лет. Такая возрастная категория привита на одну треть — это «очень мало», подчеркнула она.

Ранее иммунолог Болибок оценил возможность прихода в Москву четвертой волны COVID-19. По его словам, подъем заболеваемости осенью может случиться, но нового локдауна не будет.

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